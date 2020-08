Perugia, incendio capannone via Penna: non si esclude il dolo

Condividi questo articolo su

















Nel primo pomeriggio di sabato i vigili del fuoco di Perugia – tre squadre – sono intervenuti nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte, in via Penna, per un incendio che ha coinvolto un’attività di riciclo auto: la colonna di fumo nero era visibile a centinaia di metri di distanza. Non si esclude l’ipotesi dolosa: un soggetto è stato notato mentre si muoveva nei dintorni dell’area.

Le fiamme hanno coinvolto la parte esterna del capannone e i vigili del fuoco sono riuscite a spegnerle in tempo, evitando conseguenze peggiori. In loco anche il carro Nucleare batteriologico chimico radiologico: è stato utilizzato come riserva di bombole d’aria e per monitorare/decontaminare gli indumenti del personale in azione.

Il Comune di Perugia: «Sotto controllo»

Poco dopo le 16 l’amministrazione comunale informa che l’incendio – partito poco dopo le 13.45 – «è sotto controllo e in fase di spegnimento». Sul posto l’assessore alla sicurezza Luca Merli con il dirigente Roberto Chiesa, la protezione civile del Comune, i carabinieri, l’Arpa e la Usl Umbria: «Sono in corso le valutazioni tecniche del caso».