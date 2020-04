Perugia, l’allarme arriva al telefono

Magari non è il massimo della tempestività, visto che arriva a due mesi dall’inizio dell’emergenza, ma comunque il Comune di Perugia ha attivato un servizio di messaggistica – messo a disposizione gratuitamente fino al 30 giugno – per informare la comunità sull’emergenza legata al Covid 19.

Messaggi vocali registrati

Si tratta del servizio ‘Alert System’ che invia messaggi vocali registrati a utenze telefoniche fisse finalizzato ad allertare la popolazione in determinate situazioni quali eventi calamitosi, incidenti, interruzioni di pubblici servizi e in genere situazioni importanti di pericolo o di disservizio. Lo ha presentato l’assessore Merli parlando di «strumento fondamentale per una maggiore incisività e tempestività nell’attuazione dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione che riesce ad informare la popolazione in tempo reale».

Come funziona

Nello specifico il servizio invia messaggi vocali registrati a utenze telefoniche fisse (o mobili tramite registrazione), con lo scopo di allertare prontamente la popolazione in determinate situazioni quali eventi calamitosi, incidenti, interruzioni di pubblici servizi e in genere situazioni importanti di pericolo o di disservizio, come appunto quella che stiamo vivendo. La società romana ComunicaItalia lo mette a disposizione fino a fine giugno. Chi non è nell’elenco telefonico può registrarsi per essere avvisato, dando un numero fisso o uno mobile.