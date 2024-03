Perugia, Mahmood protagonista il 5 luglio

Mahmood in arrivo a Perugia in occasione dell’edizione 2024 de ‘L’Umbria che spacca’. Si tratta di uno dei nuovi appuntamenti lanciati per il Summer tour del 31enne milanese, doppio disco di platino di recente grazie a Tuta Gold: sarà protagonista ai Giardini del Frontone. Prevendite disponibili da venerdì pomeriggio sui circuiti www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Il calendario

5 luglio 2024 – Perugia – L’Umbria Che Spacca – Giardini del Frontone

8 luglio 2024 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank – Piazza Castello

11 luglio 2024 – Mantova – Mantova Summer Festival – Piazza Sordello

13 luglio 2024 – Genova – Live in Genova Festival – Porto Antico

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

30 luglio 2024 – Sottomarina di Chioggia (VE) – Sottomarina Sound Beach

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

24 agosto 2024 – Cirò Marina (KR) – Krimi Sound – Mercati Saraceni