Perugia: mistero dal ritiro, assenti Burrai e Lisi. Come mai?

di G.R.

Mistero a Pieve di Cadore. Nel Perugia che sta imparando in questi giorni di ritiro i dettami di mister Fabrizio Castori sono assenti Salvatore Burrai e Francesco Lisi. Le motivazioni sarebbero però diverse per i due grifoni.

Il centrocampista sardo ha postato su Instagram una storia localizzandosi a Perugia. Burrai ha infatti salutato i compagni e sarebbe tutto fatta per il passaggio al Pordenone, un ritorno nel club in cui ha giocato dal 2016 al 2021 collezionando 132 partite e segnando 21 gol in neroverde. Con i ramarri ha centrato la prima storica promozione dei neroverdi in Serie B. I tifosi hanno notato anche l’assenza di Francesco Lisi a Pieve di Cadore. Nessun motivo di mercato: l’esterno è a Perugia per curarsi ed essere pronto per la nuova stagione.