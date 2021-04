Monumenti in rosa in vista del Giro d’Italia

I monumenti di Perugia si mettono la ‘maglia rosa’ per celebrare l’arrivo (e la partenza, poi) del Giro d’Italia, a metà maggio: dalle 20 luci accese su Fontana Maggiore, Torre degli Sciri, Orologio di Palazzo dei Priori, Grifo e il Leone nell’Atrio del Palazzo comunale, le fontane di piazza Italia e di piazza Vittorio Veneto a Fontivegge. Stessa iniziativa a Foligno dove si è tinto di rosa il Ponte della Liberazione, più comunemente noto come Ponte di Porta Firenze.

Il Giro arriva a Foligno il 17 maggio nella tappa partita da L’Aquila e sosterà a Perugia nella giornata successiva, per poi ripartire dal capoluogo umbro il 19 per arrivare in Toscana, dopo aver attraversato, in entrambe le tappe, buona parte della nostra regione. Un’occasione buona per veicolare l’Umbria».