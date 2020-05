Perugia, muore 47enne Si indaga sulle cause

Il corpo senza vita di un uomo di 47 anni – di professione consulente informatico – è stato trovato nel primo pomeriggio di mercoledì a Ponte Felcino (Perugia), all’interno di un’abitazione nella zona di via Mastrodicasa. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: fra le ipotesi all’origine del tragico epilogo, c’è anche l’assunzione di una dose fatale di sostanza stupefacente. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Perugia, anche loro intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso. A lanciare l’allarme sarabbe stato un amico dell’uomo, dopo averlo trovato privo di senso all’interno dell’appartamento.

