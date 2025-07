Danni ingenti nel pomeriggio di lunedì a Gualdo Cattaneo (Perugia) per il passaggio di una violenta tromba d’aria. In azione i vigili del fuoco: ci sono tetti scoperchiati, alberi abbattutti – anche di grandi dimensioni – e strutture danneggiate per il forte vento.

Come riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, sono intervenute due squadre provenienti dal distaccamento di Todi, di cui una richiamata in servizio straordinario, oltre a squadre provenienti dalla sede centrale, dotate di mezzi aerei (autoscale) e droni. «Quest’ultimi – spiega il 115 – sono impiegati per effettuare sopralluoghi sulle coperture delle abitazioni e consentire così la definizione di una scala di priorità negli interventi».

Impegnate negli interventi anche squadre del Comune di Gualdo Cattaneo ed i volontari della Protezione civile. Impiegati anche mezzi di movimento terra per la rimozione di alberi e detriti e per la liberazione delle strade nelle aree maggiormente colpite. Le operazioni proseguiranno per tutta la giornata di lunedì.