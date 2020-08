Perugia, imbrattata nuova sede della Lega

Brutta sorpresa per i militanti della Lega di Perugia nella prima mattinata di venerdì. La nuova sede del Carroccio in via Martiri del Lager 154 è stata imbrattata a poche ore dall’arrivo del leader nazionale Matteo Salvini, previsto per le 11.30: a denunciarlo via social sono stati il segretario regionale Virginio Caparvi e la coordinatrice provinciale Manuela Puletti. «Un presidio di legalità che dà fastidio agli spacciatori e probabilmente anche ai loro clienti», il commento del primo in merito.

