Perugia, nuovo incendio nel deposito Biondi

Ancora una volta Biondi Recuperi, ancora una volta di domenica. Sembra un film già visto quello che va in onda a Balanzano, zona industriale di Ponte San Giovanni, dove è divampato un grosso incendio nel deposito di riufiti già oggetto di un controverso incendio nel 2019.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 18 ma per fortuna la veemenza delle fiamme è stata inferiore rispetto alla volta precedente. I vigili del fuoco, avvertiti per tempo, sono quindi riusciti ad avere la meglio in poco tempo, limitando l’impatto della nube nera sul circondario, in quella che è stata la prima vera domenica di caldo estivo.

Alta, altissima, invece, la preoccupazione dei residenti.