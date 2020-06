Perugia, nuovo incendio nel deposito Biondi

Condividi questo articolo su

















Ancora una volta Biondi Recuperi, ancora una volta di domenica. Sembra un film già visto quello che va in onda a Balanzano, zona industriale di Ponte San Giovanni, dove è divampato un grosso incendio nel deposito di riufiti già oggetto di un controverso incendio nel 2019.

L’incendio è scoppiato poco dopo le 18 ma per fortuna la veemenza delle fiamme è stata inferiore rispetto alla volta precedente. I vigili del fuoco, avvertiti per tempo, sono quindi riusciti ad avere la meglio in poco tempo, limitando l’impatto della nube nera sul circondario, in quella che è stata la prima vera domenica di caldo estivo.

Alta, altissima, invece, la preoccupazione dei residenti, che non tollerano più di avere una bomba a orologeria a due passi da casa, a poche centinaia di metri da scuole e parchi pubblici. Bollenti i telefoni dei residenti e di chi ha capannoni vicini per capite dove vanno le fiamme e i fumi. Proprio accanto c’è un deposito di vernici. Il proprietario tira un sospiro di sollievo quando gli dicono che per fortuna l’incendio non ha toccato la sua azienda. ‘Sennò era un casino’, dice al telefono.

Stessa preoccupazione di una signora che ha un deposito per confezioni alimentari. All’interno del deposito un furgoncino a metano. Anche lei rassicurata. Intanto uno dei pompieri viene soccorso dall’ambulanza. Ma per fortuna è solo una piccola intossicazione.

Verso le 19 arrivano prima l’assessore Luca Merli e poi il sindaco Andrea Romizi. Parlano con le forze dell’ordine e con i vigili del fuoco: l’incendio è stato circoscritto poco prima delle 20 dopo l’intervento di 8 automezzi con 20 uomini.