Perugia-Olbia 3-0: Vazquez, Iannoni e Ricci decidono il match

di Giovanni Cardarello

Grazie ad una prestazione compatta, solida, priva di fronzoli e soprattutto di rischi, il Perugia di Andrea Formisano riparte al meglio dopo la brusca frenata con Pineto e Carrarese che di fatto ha compromesso la corsa al terzo posto finale. Nel match del ‘Renato Curi’ contro l’Olbia, valido per la 35° giornata della regular season, finisce con un chiaro 3-0. Ai due gol di Vazquez e Iannoni nel primo tempo si è sommato nella ripresa un rigore di Ricci, uno dei migliori in campo e finalmente all’altezza della fama che ne ha preceduto l’arrivo a Perugia. Complessivamente positiva la prova dell’undici biancorosso che ha dato per tutto l’arco della gara la sensazione di aver assimilato al meglio il dettame tattico del tecnico Formisano. Un segnale positivo in vista della fase decisiva del torneo, quella dei playoff.

Il tabellino di Perugia-Olbia 3-0

Perugia (3-4-2-1): Adamonis 7; Mezzoni 6,5 (46′ Souare 6), Angella 6,5, Vulikic 5,5; Paz 7,5 (59′ Kouan 6), Iannoni 7 (70′ Polizzi 6), Agosti 6,5 (59′ Torrasi 6), Bozzolon 6; Ricci 7,5 (77′ Bartolomei s.v.); Lisi 6,5; Vazquez 7 – Allenatore: Formisano 6, 5

Olbia (3-5-2): Van Der Want 5,5, Bellodi 5, Motolese 5,5, Mameli 5 (46′ Zallu 6); Montebugnoli 5,5, Arboleda 6, Dessena 6, Biancu 5,5; Catania 6, Nanni 6 (77’Bianchimano sv), Ragatzu 6 (79′ Gennari sv) – Allenatore: Biagioni 6

Reti: 25′ Vazquez, 46 Iannoni, 66’ Ricci (rigore)

Ammoniti: Vazquez, Angella, Biancu, Dessena, Palomba

Espulsi: –

Arbitro: Francesco Burlando di Genova

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Francesco Tagliaferri di Faenza.

IV Uomo: Duccio Mancini di Pistoia.