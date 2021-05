Omicida evade dal carcere di Perugia

Ricerche in corso da parte di tutte le forze di polizia – in prima battuta la penitenziaria – a Perugia dopo l’evasione di un detenuto di nazionalità italiana dal carcere di Capanne nella giornata di venerdì. Si tratta di un ergastolano campano di 38 anni (D. D. A.), condannato per l’omicidio volontario di un edicolante di Napoli.

«Prioritario catturarlo». Cosa è accaduto

Immediata la presa di posizione del Sappe sull’accaduto: «Adesso è prioritario – denuncia il segretario generale Donato Capece – catturare l’evaso. Ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia Penitenziaria del carcere di Capanne». A ricostruire l’accaduto è invece il segretario nazionale Fabrizio Bonino: «L’uomo era ammesso al lavoro ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario nell’area esterna del carcere ed ha colto l’occasione per fuggire, presumibilmente, scavalcando una cinta bassa, vista anche l’esiguità del personale presente nei servizi esterni. In svariate occasioni, il Sappe ha rappresentato e manifestato a gran voce la grave carenza di personale di polizia Penitenziaria in servizio presso l’istituto perugino di Capanne. Questa è una evasione frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal sindacato sulle condizioni di sicurezza dell’istituto. Se fossero state ascoltate le continue denunce del Sappe probabilmente tutti gli eventi critici denunciati e questa stessa evasione non sarebbe avvenuta. E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della polizia Penitenziaria».