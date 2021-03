Perugia, partorisce da positiva al suo settimo cesareo

Un taglio cesareo – il settimo per lei – elettivo in una donna di nazionalità straniera alla 38° settimana di gravidanza e positiva al Covid-19. L’intervento, concluso nel migliore dei modi, è stato eseguito dall’equipe multidisciplinare della clinica ostretrica e ginecologica dell’azienda ospedaliera di Perugia.

L’intervento

Un’operazione rischiosa considerando che la 38enne era al settimo parto cesareo. L’intervento è stato effettuato coinvolgendo l’equipe multidisciplinare diretta dal professor Sandro Gerli – coadiuvato dal medico anestesista, dal medico radiologo interventissta e dalle ostetriche – e multiprofessionale nella sala chirurgica dedicata al percorso Covid del blocco ‘Luigi Moggi’.

Tutto bene

La donna ed il neonato, non risultato positivo al Covid, sono stati dimessi in buone condizioni. La direzione del ‘Santa Maria della Misericordia’ comunica infine il resoconto del 2020 per quel che concerne le nascite: «Nel 2020 ci sono stati 1.836 nati (45 da madre positiva al Covid-19) e di questi 488 assistiti con parto cesareo».