Perugia, peruviano 50enne va in carcere per violenza sessuale

Una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una connazionale. È quanto deve scontare un 50enne peruviano, arrestato venerdì sera dai carabinieri del comando stazione di Castel del Piano (Perugia) in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Perugia. La violenza sessuale per la quale il 50enne è stato condannato, risale al 16 agosto del 2015. Ora si trova nel carcere perugino di Capanne.

