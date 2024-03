Perugia-Pineto 2-2: un brutto Grifo in campo e sugli spalti – Il video

di Giovanni Cardarello

Per lunghi tratti del match la sfida del Renato Curi tra Perugia e Pineto è sembrata una sfida di fine stagione. Una sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al torneo. Nella ripresa, di contro, il match è stato pieno di gol e colpi di scena a tratti gradevole ma pregno di errori tecnici e tattici. Nel mezzo, purtroppo, l’incredibile serie di tafferugli occorsi in Curva Nord (QUI IL VIDEO), la zona più calda del tifo perugino, tra due gruppi che, ormai, sembrano più di squadre rivali che di sostenitori dello stesso club.

Uno spettacolo brutto, pesante, peraltro in diretta tv, con l’arbitro e i calciatori testimoni increduli di una scena indegna e francamente mai vista prima. Uno spettacolo che, sicuramente, non mancherà di avere conseguenze in termini di provvedimenti e di Daspo. Della partita, con queste premesse, c’è davvero poco altro da dire.

Finisce 2-2 con le reti di Sannipoli e Teraschi per gli ospiti intervallate dal pari di Iannoni e dal gol di ‘Provvidenza’ Seghetti. Il Perugia perde così un’occasione d’oro per avvicinarsi alla Carrarese in vista dello scontro diretto ma, soprattutto, perde un fattore che lo aveva sempre contraddistinto, l’unità del tifo ed il colore della Curva Nord. Ma oggi si può certificare, in modo quasi plastico, che dopo le categorie importanti e la speranza di vedere un Perugia migliore i tifosi e gli appassionati biancorossi hanno perso anche questo.

IL VIDEO DELLA RISSA DEL ‘CURI’

Il tabellino di Perugia-Pineto

Perugia (3-4-1-2): Abibi 6; Mezzoni 6,5, Lewis 5,5, Sourè 5; Paz 5,5, Torrasi 5 (46’ Seghetti 7,5), Agosti 5,5 (68’ Matos 6,5), Lisi 5,5 (87’ Polizzi sv); Kouan 5,5; Sylla 5 (5’ Ricci 5,5), Vazquez 5 (46’ Iannoni 6,5). Allenatore: Formisano 5

Pineto (3-5-2): Tonti 6; Marafini 6,5 (79’Della Quarcia sv), De Santis 6,5, Ingrosso 6,5; Sannipoli 7 (79’Teraschi 6,5), Germinario 6,5, Amadio 7, Lombardi 5,5 (65’ Manu 6), Baggi 5,5 (53’ Villa 6); Chakir 6 (65’ Njambe 6), Gambale 7,5. Allenatore: Beni 6,5

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Stefano Peletti di Crema.

Quarto uomo: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Reti: 60′ Sannipoli (Pin); 70′ Iannoni (Per), 80’ Seghetti (Per), 82’ Teraschi (Pin)

Ammoniti: Vazquez, Lisi, Manu, Grilli, Della Quercia

Espulsi: –