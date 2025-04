di Giovanni Cardarello

Il paradigma della stagione 2024/2025 del Perugia è dato, alla perfezione, dall’ultima giornata di campionato a dalla classifica finale del girone B della serie C. Con un secco 3-0 la squadra di Cangelosi si libera del Pontedera, ma lo fa in un match che non serve a nulla e che di fatto è poco più di un’amichevole. Dalla classifica del torneo perché i biancorossi bucano l’obiettivo playoff per un solo punto di distacco da Gubbio e dello stesso Pontedera. E pensando ai tanti buttati durante il corso della stagione, costellata da due cambi di allenatore, c’è davvero tanto da recriminare.

Stando a quanto accaduto, del match del Renato Curi poco da analizzare. Menichini in ottica playoff schiera tante riserve e punge solo in un paio di occasioni tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Cangelosi, di contro, mette in campo una formazione solida con Joselito a dirigere l’orchestra più Kanouté e Montevago in attacco, a dimostrazione che con semplici accorgimenti tattici la rosa del Perugia poteva e doveva fare di più.

Come detto finisce con un secco 3-0, frutto di un gol lampo di Kanouté al 7’ – una secca botta dal limite – e di una bella doppietta di Montevago, al 76’ e al 79’, prima grazie ad una finta che lo mette solo davanti a Vivolo e poi girando in porta un cross di Kanoutè. Da domani è già la stagione 2025/2026, anche se il ‘rompete le righe’ arriverà più avanti. Una stagione 2025/2026 che, come detto sabato in conferenza stampa dal responsabile dell’area tecnica Mauro Meluso, «sarà l’anno-zero della nuova proprietà, una proprietà che vuole arrivare in serie B entro il 2027». Se son rose fioriranno, per adesso sono soprattutto spine.

Perugia-Pontedera: il tabellino e le pagelle

Perugia: Albertoni 6; Mezzoni 6,5, Amoran 6 (81’ Plaia sv), Riccardi 6, Giraudo 6,5; Giunti 6, Joselito 6,5 (68’Torrasi 6); Cisco 5 (46’ Polizzi 6), Seghetti 5,5 (68’ Di Maggio 6), Kanoute 7 (81’ Lisi sv); Montevago 7,5. Allenatore: Cangelosi 6,5

Pontedera: Vivoli 5,5; Perretta 5, Pretato 5,5, Martinelli 6, Migliardi 5,5 (78’ Sarpa sv); Guidi 6, Van Ransbeeck 5 (78’ Lipari sv); Vitali 5,5 (88’ Maiello sv), Pietra 6, Sala 5,5 (78’ Gaddini sv); Italeng 5 (66’ Corona 6). Allenatore: Menichini 5

Reti: 7′ Kanoute; 76’ Montevago; 79’ Montevago

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Alberto Poli di Verona

Assistenti: Cristian Robilotta di Sala Consilina e Andrea Manzini di Voghera

Quarto uomo: Nicolo’ Dorillo di Torino