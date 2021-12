Perugia, ponti a secco nella notte di lunedì

A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle 22 di lunedì 13 dicembre alle 06 di martedì 14 dicembre 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica in diversi quartieri alla periferia del territorio comunale di Perugia, nella cosiddetta zona dei ponti.

I quartieri senz’acqua lunedì notte

Interessate dalla sospensione idrica saranno le frazioni di Ponte Valleceppi, Ponte Felcino (zona industriale e zone limitrofe), Montevile (Ponte San Giovanni e zone limitrofe). Nella nota di avviso, Umbra Acque ha evidenziato come, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.