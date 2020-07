Perugia-Pordenone, Cosmi: «Dobbiamo invertire la rotta»

Condividi questo articolo su

















In vista della partita col Pordenone, il Grifo perde Angella e recupera Carraro (dalla squalifica) e Dragomir (dal risentimento che lo aveva messo ko prima di partire per Cittadella).

«Dopo una sconfitta e un viaggio lunghissimo – ha detto Serse Cosmi in conferenza stampa – abbiamo fatto un giorno di recupero attivo e due giorni di allenamenti. I valori a questo punto del campionato sono abbastanza definiti: se noi globalmente abbiamo realizzato un numero limitato di gol, e parlo di squadra, significa che in questa stagione è stato il vero problema perché le partite sono spesso in equilibrio e si decidono negli episodi. Ci sono sette partite per smentire questo trend».