Perugia: preso il ‘duo’ delle spaccate ai negozi

Un 41enne tunisino e un 40enne spagnolo sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Perugia in seguito alle ‘spaccate’ ai danni di alcuni esercizi commerciali: le manette sono scattate in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, ricettazione e, nel caso del cittadino nordafricano, resistenza a pubblico ufficiale.

Bloccati

I due sono stati fermati venerdì sera a bordo di un’autovettura Suzuki dopo l’ennesimo furto, compiuto in questo caso ai danni di un supermercato di Ellera di Corciano. Il veicolo, a sua volta rubato e già segnalato nei giorni scorsi alle forze dell’ordine, veniva utilizzato come ‘ariete’ per infrangere le vetrine. Il cittadino tunisino, braccato, ha tentato la fuga e opposto resistenza, ma gli è andata male. Nella colluttazione, un agente ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Bloccati

Il cerchio investigativo è stato ‘chiuso’ dalle immagini della videosorveglianza dell’esercizio commerciale. La polizia, oltre all’arresto dei due che sono stati tradotti nel carcere di Capanne, è riuscita a recuperare merce per circa 4 mila euro e la Suzuki, incidentata.