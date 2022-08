Perugia a Cagliari per il debutto in coppa: «Sensazioni positive»

Tutto pronto in casa Perugia per il debutto ufficiale nella stagione 2022-2023. Venerdì pomeriggio c’è da affrontare il Cagliari di Fabio Liverani in coppa Italia, il tecnico Fabrizio Castori si mostra ottimista a due giorni dalla sfida in terra sarda: «Le sensazioni sono positive perché la squadra si allena sempre bene, c’è fiducia». Il match sarà diretto da Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

Formazione e problemi

Il tecnico marchigiano per il confronto in Sardegna è pronto a puntare sul 3-5-1-1 con Sgarbi, Vulikić , Dell’Orco, Casasola, Vukić e Iannoni in campo dall’inizio. Hanno lavorato a parte Angella e Matos, mentre Santoro ha subito un risentimento muscolare al retto femorale sinistro; problemi anche per Rosi (infiammazione dell’articolazione dell’alluce sinistro) e Olivieri.

Il mercato

Focus anche sulla campagna acquisti: «Mercato? Non mi condiziona, io alleno quelli – le parole di Castori – che ho e non mi interessa se poi vanno via. La squadra non è completa, lo sappiamo tutti, conosciamo ciò che ci manca. Preoccupazione? No, non sono abituato a piangere e lamentarmi. Ogni difficoltà deve rappresentare un’opportunità per chi va in campo». Davanti una squadra che vuol subito risalire in serie A: «Grande rispetto per la società e per la squadra, che ha ambizioni, ma noi non ci spaventiamo». Calcio d’inizio alle 17.45 con diretta televisiva in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.