Perugia-Ravenna 3-1, tris Minesso: Caserta ritrova Moscati e ‘ringrazia’ le altre

Nella conferenza stampa della vigilia, Fabio Caserta aveva difeso le sue scelte; sia relativamente alla scelta di tenere fuori Moscati, sia su Burrai, spesso al centro delle critiche. La vittoria è arrivata, ma senza Burrai (rimasto fuori dai titolari) e con Moscati, entrato nella ripresa. A deciderla Minesso, che finora sembrava un desaparecido e invece mette dentro tre gol di testa, non esattamente con il suo colpo migliore, nel giorno in cui viene schierato di punta accanto a Melchiorri. In classifica il Grifo torna a 3 punti dalla vetta, approfittando della contemporanea sconfitta delle due capoliste, Padova e Sudtirol, ora raggiunte dal Modena a quota 33.

Le parole di Minesso

«Oggi sono stato fortunato – ha dichiarato l’attaccante a Umbria Tv – ma in questi tre gol c’è anche il lavoro dei miei compagni. Il gruppo è ottimo e non ci sono stati mai problemi, nemmeno nei momenti di difficoltà . Siamo in tanti e stare fuori non è un problema. Conta lavorare, farsi trovare pronti e rispettare le scelte del mister».

Caserta e la capacità di soffrire

«La squadra ha fatto una partita di sofferenza – ha detto il tecnico – ci siamo abbassati troppo in alcuni momenti della gara: questa squadra in alcuni momenti mentalmente ancora soffre: abbiamo difficoltà nel leggere determinate situazioni. Quando non sei tranquillo può capitare. Ma anche saper soffrire è una qualità. Oggi era difficile perché eravamo stanchi fisicamente e perché, con il Natale alle porte, ci poteva essere il rischio di “sedersi, invece sono stati eccezionali e li ringrazio».

Caserta e il mercato

«Siamo partiti con un sistema di gioco, ma un po’ per gli interpreti e un po’ per il periodo soffrivamo; adesso arriva il mercato e vedremo, con la società, come muoverci. Ciò che succederà nei prossimi giorni, in entrata e in uscita, inevitabilmente influirà sulle mie scelte. Posso dire che al momento sono molto contento della rosa oltre che della disponibilità dei ragazzi».

Il tabellino

PERUGIA: Fulignati, Rosi (21′ st Elia), Favalli, Sgarbi, Angella, Monaco, Melchiorri (26′ st Murano), Sounas (21′ st Dragomir), Minesso, Vanbaleghem, Kouan (7′ st Moscati).

A disp.: Baiocco, Burrai, Crialese, Konate, Lunghi, Falzerano, Negro, Tozzuolo.

All. Caserta

RAVENNA: Tonti, Alari (1′ st Marchi), Vanacore, Shiba, Ferretti (34′ st Marozzi), Franchini, Mokulu, Martignago (34′ st Cossalter), De Grazia, Papa, Perri.

A disp.: Raspa (GK), Albertoni (GK), Fiorani, Cesprini, Marra, Mancini, Sereni, Caidi, Jidayi.

All. Colucci

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze (Davide Meocci di Siena e Luca Dicosta di Novara) – IV° ufficiale: Valerio Crezzini di Siena

RETI: 21′ pt, 6′ st, 28′ st Minesso (P), 16′ st Franchini (R)

NOTE: ammoniti Papa (R), Angella (P),