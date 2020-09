Perugia, ritrovato il pappagallo scomparso

Recuperato dai vigili del fuoco il pappagallo di razza Ara scomparso mercoledì in zona Fontivegge a Perugia, per cui era partita una gara di solidarietà innescata dai social. Il volatile, 5 anni, appartiene ad Andrea, un ragazzo cinese molto conosciuto e stimato nel quartiere di Fontivegge, proprietario del negozio di parrucchiere di fianco la pasticceria Etrusca. Inaspettatamente, mentre era sulla finestra, è volato via e ha fatto perdere le sue tracce. Venerdì mattina è stato avvistato da alcuni passanti su un albero di via Mario Angeloni. Sono stati chiamati i vigili del fuoco, che, con una autoscala, lo hanno recuperato.

Il video del recupero