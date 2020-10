Perugia, ruba borsa raggirando autista: 30enne arrestato

Ha dimenticato la borsa all’interno dell’autobus e un passeggero, notandola, l’ha consegnata all’autista. Poi il raggiro a danno di quest’ultimo: un uomo gli si è presentato di fronte per dirgli che era il fidanzato della donna proprietaria dell’oggetto, prendendola. Ma non era vero: l’indagine lampo degli agenti della squadra Volante di Perugia ha consentito di arrestare il protagonista della vicenda, un 30enne tunisino. La refurtiva è stata recuperata.

Il raggiro

Il fatto è accaduto venerdì al capolinea autobus dell’ospedale. Il cittadino ha riferto all’autista che l’avrebbe riconsegnata lui alla compagna: l’uomo gli ha creduto ma, poco dopo, è stato avvisato dal proprio responsabile che la signora aveva comunicato della borsa dimenticata, aggiungendo di non avere alcun findanzato. A questo punto è scattata la chiamata alla polizia di Stato per poter individuare l’autore del gesto: a stretto giro è stato localizzato – un senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti – all’interno di un altro mezzo.

L’arresto

Con sé aveva anche una carta di credito prepagata, un paio di orecchini da donna, un coltello multiuso nascosto in una tasca dei pantaloni, oggetti personali da donna e 100 euro all’interno di una delle scarpe. Poco dopo gli agenti hanno trovato la borsa abbandonata – vuota – in un’area fitta di sterpaglie. Il 30enne è stato arrestato per furto aggravato e portato nel carcere di Capanne.