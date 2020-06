Perugia, ruba mille euro di vestiti a Collestrada: presa

Due arresti da parte dei carabinieri della Compagnia di Perugia nelle ultime ore. In manette ci sono finiti altrettanti cittadini stranieri, già noti alle forze di polizia.

Il furto

I militari della stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato una 35enne dell’Ecuador, sorpresa a rubare in un negozio del centro commerciale di Collestrada. La donna si era impossessata di vestiti per un valore di 107 euro ma è stata bloccata all’uscita. Le successive perquisizioni hanno fatto emergere, oltre allo strumento per asportare le placche anti taccheggio, altri vestiti rubati in tre negozi di Collestrada per un valore di poco inferiore ai mille euro. Tutto il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari.

L’evasione

I carabinieri del Nor di Perugia, invece, hanno arrestato un 34enne della Tunisia su ordine del tribunale di Perugia. La misura – con successiva traduzione in carcere – è scattata per il mancato rispetto degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto.