Perugia, ruba pantaloni per 650 euro: arrestato 25enne

Furto di due pantaloni griffati dal valore di 650 euro. Questa la motivazione che ha portato all’arresto di un 25enne a Perugia dopo l’intervento della polizia di Stato: il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì durante il servizio di vigilanza in corso Vannucci. Il giovane ha provato a fuggire ma è stato raggiunto poco dopo: per lui sono scattate le manette per furto aggravato e, su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida.

