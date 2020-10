Perugia, somministra bevande oltre l’orario, locale sanzionato

Nonostante l’opera di sensibilizzazione e chiarimento delle restrizioni in vigore, rivolta a coinvolgere gli esercenti che, nella stragrande maggioranza, hanno risposto positivamente all’esigenza di condivisione e di collaborazione in questa delicata fase, sabato sera è stato sanzionato un locale del centro storico di Perugia che ha continuato a somministrare bevande oltre l’orario di apertura, mentre altre situazioni sono al vaglio.

I controlli

Nei weekend i controlli che sono stati disposti dal questore di Perugia Antonio Sbordone – nell’ambito degli obiettivi condivisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Armando Gradone – attuati in stretta sinergia con l’Arma dei carabinieri, la guardia di Finanza, la polizia provinciale, la polizia Locale del Comune di Perugia e la Protezione Civile, hanno registrato una sostanziale comprensione e condivisione da parte dei cittadini e degli esercenti della necessità di osservare le misure disposte per il contenimento del contagio epidemiologico.

Il locale sanzionato

Nella serata di sabato il monitoraggio eseguito nell’ambito dell’articolato servizio di controllo nei confronti del locali cittadini di maggior richiamo ha consentito di verificare, a parte il caso citato, la regolarità e il rispetto delle norme sia da parte degli esercenti che da parte dei cittadini, che peraltro sono stati informati sui corretti comportamenti da osservare dai numerosi volontari della Protezione Civile, che, con il loro importante contributo, hanno inciso grandemente nell’attività mirata a creare la condivisione dell’obiettivo della prioritaria tutela della salute da parte di tutti i soggetti responsabili.