Perugia: spaccia cocaina nel parcheggio dell’ospedale. Arrestato

Lo hanno fermato nel parcheggio dell’ospedale dopo averlo attenzionato a lungo per via delle segnalazioni dei cittadini. Colpo a segno per i carabinieri della Compagnia di Perugia: un 26enne albanese è stato arrestato per spaccio di droga, in seguito alla perquisizione dell’auto e dell’abitazione.

In manette

I militari hanno trovato dosi di cocaina già pronte per la vendita, un ‘sasso’ della stessa sostanza e materiale per taglio e confezionamento. Più un mixer da cucina che veniva utilizzato per sfaldare la droga e 9.200 euro in contanti: per lui, in Italia con un visto turistico e incensurato, sono scattate le manette. Si trova ora nel carcere perugino di Capanne.