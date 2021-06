Perugia, stop vendita per asporto alcol nel weekend

Divieto ai titolari di pubblici esercizi, di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, ai titolari di distributori automatici e agli esercenti del commercio su aree pubbliche di «vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche, in qualunque contenitore, nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 23 alle 06 del giorno successivo». L’ordinanza emanata venerdì dal Comune di Perugia riguarda il periodo 11 giugno-3 luglio: mirino sul centro storico e Fontivegge.

La motivazione: parla Merli



A dare delucidazioni in merito è l’assessore alla sicurezza Luca Merli: «Si tratta di un provvedimento necessario per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, a seguito delle situazioni verificatesi nei giorni scorsi, al fine di arginare gli episodi di esuberanza dovuta all’abuso di alcol, oltre che per continuare a tutelare la salute dei nostri cittadini, soprattutto i giovani che sono protagonisti della movida. Una necessità che, con la zona bianca e la riapertura dei locali, è ancora più opportuna. Al riguardo, peraltro, proseguiranno e si intensificheranno anche i controlli da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale». L’amministrazione sottolinea inoltre che l’ordinanza si aggiunge a quelle ancora in vigore che «stabiliscono, per tutti i pubblici esercizi del centro storico e di Fontivegge, una riduzione rispettivamente alle ore 1.30 e alle ore 24, dell’orario di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in contenitori metallici, dalle ore 20 e fino alle 6 del giorno successivo, fatta eccezione per il periodo di svolgimento della manifestazione Umbria Jazz. Nonché alla numero 370 del 3 maggio scorso con la quale è stato stabilito, fino al 31 ottobre prossimo, a carico dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori e degli esercenti il commercio su aree pubbliche il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo e nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 06 del giorno successivo, nonché il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine per il consumo delle stesse su area pubblica».

La rissa e le denunce



Proprio tra mercoledì e giovedì in centro sei ragazzi tra i 19 ed i 21 anni sono stati fermati dalla polizia di Stato in seguito ad una rissa nel centro tra corso Vannucci e piazza Italia. Ad intervenire il reparto Volanti dopo le varie chiamate giunte alla sala operativa: alla loro vista una quindicina di ragazzi, alcuni dei quali con in pugno delle cinture, sono scappati in più direzioni. Due sono stati bloccati in piazza Italia, mentre una pattuglia della Finanza è intervenuta in ausilio per bloccarne un terzo in via Bonazzi. Una seconda Volante ha stoppato altri due ragazzi all’altezza dei giardini Carducci. L’analisi dei sistemi di videosorveglianza ha consentito di verificare – la ricostruzione – che ad un certo punto della nottata un gruppo di giovani, in movimento da Piazza IV novembre a Piazza Italia, lungo Corso Vannucci, iniziavano a discutere animatamente sempre più per poi, spintonarsi e colpirsi, anche, per alcuni di loro, impugnando delle cinture, rincorrendosi. La rissa ha coinvolto due gruppi di giovani residenti nel perugino e nel territorio di Gubbio: sono stati tutti denunciati per rissa aggravata, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere. Inoltre a carico di due eugubini ed un perugino residente in altro comune sono stati disposti tre fogli di via obbligatori con divieto di ritorno Perugia. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione si potesse trasformare in qualcosa con un epilogo ben peggiore.