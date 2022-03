Perugia, studentessa perseguitata: 33enne nei guai per stalking

Un’ossessione che andava avanti da tempo, quella di un 33enne del nord Europa per una ragazza che frequenta l’università a Perugia. Situazione a cui ha messo fine la polizia di Stato di Perugia: la giovane si è vista piombare in casa – situata nel centro storico di Perugia – il soggetto che, insieme a tre amici, voleva entrare ad ogni costo per prendere alcuni effetti personali. Da lì è partita la chiamata alla polizia ed agli agenti la studentessa ha spiegato che il 33enne la seguiva in ogni angolo della città, cercando di inventarsi qualsiasi scusa per poterla ‘agganciare’, evidentemente attratto. Elementi già riscontrati in precedenza dalle forze dell’ordine, a seguito di alcuni interventi: come quando l’uomo si era appostato in prossimità dell’abitazione, cercando di spiare la giovane. Un crescendo fatto anche di continui messaggi, fino alla denuncia sporta dalla vittima per atti persecutori.

