Perugia, Ternana e Gubbio: «Fateci aprire gli stadi»

Gubbio, Perugia e Ternana hanno chiesto, in virtù delle disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020 e della successiva proroga del Dpcm del 7 settembre 2020 ed in considerazione delle numerose richieste ricevute dai rispettivi sostenitori di consentire la partecipazione del pubblico nelle prossime gare interne di Lega Pro a partire da Gubbio-Arezzo, Perugia-Cesena e Ternana-Palermo per un massimo di spettatori quantificabile al momento in 1.000 unità.

Il caso delle altre regioni

Il presente documento – sottolineano le società – integra il protocollo F.i.g.c. fatto proprio dai club in data 10 settembre 2020 (posti prenotati, distanziamento interpersonale, utilizzo delle mascherine etc). Tale richiesta viene avanzata in relazione agli eventi sportivi autorizzati in altre regioni (Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna ) e della gara ufficiale disputata presso il ‘Palabarton’ di Perugia e mira ad agevolare il ritorno in sicurezza dei tifosi sugli spalti.