Perugia, torna sul luogo del ‘delitto’: ladro riconosciuto dal commesso. Preso

«L’assassino torna sempre sul luogo del delitto», si legge nei libri gialli. Evidentemente anche il ladro, a leggere le cronache.

Colpo in un negozio di abbigliamento

Accade a Perugia dove a gennaio c’era stato un furto in un negozio di abbigliamento: una banda di ragazzi – avevano agito in sei – era uscita senza pagare, portando via capi per un valore di 1200 euro. Nei giorni scorsi, uno dei ragazzi ha l’impudenza di ripresentarsi, da normale avventore. E viene riconosciuto da uno dei dipendenti.

L’intuito del commesso

Si trattava del palo. Quello che aveva avuto il compito di distrarre il commesso, per consentire ai complici di allontanarsi con i vestiti senza pagarli. La ricostruzione è su La Nazione di oggi. Con invidiabile sangue freddo, l’addetto alle vendite ha chiesto al giovane se fosse ancora interessato al capo di abbigliamento che, proprio un mese prima, era stato l’oggetto delle sue domande.

La fuga e l’intervento della polizia

Vistosi scoperto, ha provato ad allontanarsi, ma gli esercenti avevano già avvisato la polizia, così gli agenti della volante lo hanno rintracciato e fermato. Si tratta di un cittadino albanese, di diciannove anni. Al termine degli accertamenti di rito – si legge sempre su La Nazione – è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto in concorso.