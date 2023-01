Perugia trionfa nella Coppa di Futsal: vincono Real Cannara, Gadtch 2000 e Grifo Perugia

di G.R.

Festa a tinte biancorosse nell’epifania magionese. Bello spettacolo nelle finali di Coppa del Futsal umbro. Si danno da battere il Circolo Lavoratori Terni, Gubbio Burano e Città di Rieti. A fare festa sono Gadtch, Grifo Perugia e Real Cannara.

Gadtch 2000 Perugia-Gubbio Burano

È festa grossa per Bonomo e compagni. Dopo due finali perse consecutive, la Gadtch 2000 Perugia vince la Coppa Umbra C1 battendo 3-1 il Gubbio Burano. Nella prima frazione i perugini partono forte rendendosi più volte pericolosi e colpendo già al 3′ il palo con Introppico. Non manca la reazione degli eugubini che portano Torres Fernandez a compiere una serie di parate consecutive. A metà del primo tempo Bonomo si inserisce bene sugli sviluppi di una rimessa laterale e trasforma in gol l’assist di Aouad. Nel secondo tempo cresce il nervosismo, il gioco è molto più spezzettato e le azioni pericolose calano. Il raddoppio lo segna Aouad che scarica forte in rete dopo un’azione insistita. Bei su tiro libero accorcia le distanze calciando bene e mandandola sotto al sette. La partita si riapre ma è solo un’illusione. Bonomo in contropiede tocca morbido e con il pallonetto segna il definitivo 3-1. La squadra del presidente Gaggia bissa il successo del 2017. Ora si aprono le porte della fase nazionale.

Grifo Perugia-CLT Terni

Nel femminile la Grifo Perugia vince il derby con il circolo Lavoratori Terni. A sbloccare il risultato è l’autorete di Giovannucci che permette alle perugine di dilagare fino al 4-0. Le rossoverdi mostrano una reazione e accorciano le distanze con Martella. Il risultato finale è sul 7-3 per le ragazze biancorosse. Sale in cattedra Fiorucci con una tripletta che insieme alla doppietta di Sulpizi, al gol di Spapperi e all’autogol di Giovannucci permettono alle ragazze di Iorio di avere la meglio sulla squadra di Ugolini che trova la rete con Margutti, Martella e Torelli.

Real Cannara-Città di Rieti

Vincitrice di C2 è il Real Cannara che batte 8-2 l’Rsa Città di Rieti. In gol portano la firma di Reisoni e Corsi per i reatini, Lahmidi, Oubrakrim, Morici e le doppiette di Pettinelli e Sikri per i cannaresi.