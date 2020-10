Perugia, ubriaco si addormenta alla guida: denunciato

Testimoni e poliziotti arrivati in soccorso pensavano fosse stato colto dal malore, invece è stato subito chiaro, una volta ripresi i sensi, i motivi per cui un automobilista 31enne, peruviano, era privo di conoscenza: aveva alzato troppo il gomito, tanto da avere un tasso alcolemico nel sangue quattro volte superiore al consentito. L’episodio è avvenuto a Perugia e l’uomo è stato denunciato.

La vicenda

Il personale della squadra mobile è stato inviato sul luogo dell’intervento dalla sala operativa della questura, alla quale era stato segnalato che l’automobilista, privo di conoscenza, era immobile all’interno della propria autovettura. All’arrivo degli agenti l’uomo, con il veicolo ancora in moto, aveva le braccia fiacche, l’una appoggiata sul cambio e l’altra sul volante e la testa ripiegata da una parte. Gli agenti hanno attuato immediatamente le procedure di soccorso, ma ad un primo contatto l’uomo ha ripreso conoscenza, facendo capire ai poliziotti che si poteva trattare di un probabile abuso di sostanze alcooliche. Chiesto l’ausilio della polizia stradale è stato possibile appurare un tasso alcoolemico circa quatto volte superiore al limite consentito. Gli agenti hanno quindi immediatamente ritirato, al fine della sospensione, la patente di guida dell’uomo, insieme al documento di circolazione del mezzo, sottoposto a sequestro. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica.