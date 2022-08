Perugia: vinto mezzo milione di euro al Gratta e Vinci

Vincita importante, di quelle che non si dimenticano, al bar tabaccheria Grifetto di Madonna Alta, a Perugia: un ignoto cliente ha infatti portato a casa ben 500 mila euro acquistando un gratta e vinci da 20 euro. A riportare la notizia, martedì, è il quotidiano Il Messaggero.

I fatti

I titolari del locale hanno scoperto la maxi vincita in modo curioso: attraverso una lettera di ringraziamento fatta recapitare al bar dal fortunato o dalla fortunata, nella quale era allegata la fotocopia del biglietto vincente. Una veloce verifica con l’Agenzia dei monopoli ha poi confermato che non si trattava di uno scherzo. «Ne avevo proprio bisogno» ha spiegato il vincitore nella missiva (senza timbro), facendo intendere di non essere una persona del posto e promettendo ai titolari del bar un riconoscimento non solo a voce. L’ipotesi è che si tratti di un turista oppure di qualcuno che è transitato per Madonna Alta per lavoro, magari un operaio di una ditta edile che ha operato in zona. Di certo, non si dimenticherà di Perugia.