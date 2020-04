Covid, danno info false per evitare sanzione

Una grande mazza da baseball. È stata trovata nell’auto di una coppia italiana – una donna di 32 anni ed il compagno di 36, residenti in altro comune – dopo essere stati fermati per un controllo della polizia di Stato di Perugia legato al covid-19: per entrambi è scattata la denuncia per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Non solo.

Le false informazioni

La squadra Volante è intervenuta domenica pomeriggio e i due, per cercare di evitare la sanzione previste dalla normativa, hanno dato indicazioni non veritiere in merito ai propri domicili: sono stati subito scoperti grazie agli accertamenti. Per loro anche la denuncia per false attestazioni a pubblico ufficiale.

In piazza Veneto

In questo caso un’autovettura è stata fermata con all’interno un ragazzo e due amiche, tutti italiani e non in regola con le normative contro il coronavirus. Gli agenti hanno scoperto che nella cuffia del cambio c’era un punteruolo di circa 16 centimetri di lunghezza: il conducente del veicolo, un 24enne residente fuori Perugia, non è stato in grado di giustificarne il possesso ed è stato deferito per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Infine la droga: c’era anche una dose di eroina, sequestrata dalla polizia. Per lui ritiro della patente e contestazione della violazione amministrativa. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via obbligatoria da Perugia per la durata di tre anni. In totale, tra le due attività, sono cinque le persone denunciate.