PerugiAssisi, in marcia il 24 aprile per la pace

di Simona Panzolini

È prevista per il 24 aprile la marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, «per spezzare il circolo mortale della guerra che infuria in Ucraina e in tante altre parti del mondo» come scrive il comitato promotore. Il programma della marcia, che raccoglie il grido di Papa Francesco («Fermatevi! La guerra è una follia») e le iniziative collegate sono stati illustrati mercoledì nella sala stampa del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi. Erano presenti padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco, Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, l’assessore Gabriele Giottoli in rappresentanza del Comune di Perugia, l’assessore Daniela Brunelli in rappresentanza del Comune di Bastia Umbra e Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore. A moderare l’incontro è stato Giulio Cesareo, responsabile dell’ufficio comunicazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

Il programma

La Marcia si svolgerà alla vigilia della festa della Liberazione con partenza alle ore 9 dai giardini del Frontone di Perugia e arrivo alle ore 15 in piazza San Francesco ad Assisi, dove si terrà la manifestazione conclusiva. Sabato 23 aprile sono previste due iniziative: un incontro di riflessione e proposta (‘La via della pace’) è in programma dalle ore 15.30 alle 18.30 nella sala della Pace del Sacro Convento; dalle ore 21, veglia di preghiera (‘Fratelli tutti: pace e giustizia si baceranno’) con il cardinale Michael Czerny, prefetto del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco.