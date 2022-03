Pesca, tratto no-kill Ferentillo: sale costo permesso, 15 euro

È ritenuto «opportuno aumentare il costo del permesso giornaliero a 15 euro al fine di garantire un maggior contributo economico all’attività di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici». Questa una delle novità introdotte dalla Regione Umbria in merito ai tratti no kill di borgo Cerreto e Ferentillo lungo i fiumi Corno e Nera nell’ambito della pesca sportiva: il via libera dell’esecutivo a guida Tesei è arrivato mercoledì. C’è l’introduzione di un pass valevole per dieci giornate di pesca al costo di 100 euro.

NORME E REGOLAMENTO ATTUALE: PERMESSO 5 EURO

La modifica ed i permessi

Si tratta di alcune modifiche legate al regolamento interno delle zone a regolamento specifico, in questo caso i tratti no kill. Che significa? Sono aree dove è obbligatorio prenotare la giornata e munirsi di apposito permesso di pesca esclusivamente tramite la web app raggiungibile attraverso il sito www.neranokill.it. Qui l’attività è consentita «solo con l’uso di esche artificiali con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato». Per quel che concerne il Ternano riguarda il fiume Nera e il tratto «da località Caserino fino a monte per circa sei chilometri», viene specificato.

IL REGOLAMENTO MODIFICATO

Le proposte di Legambiente

L’atto arriva in seguito alle proposte di Legambiente Umbria: «Introduzione del permesso da dieci uscite al costo di 100 euro e modifica del costo del permesso giornaliero al costo di 15 euro; modifica della data di apertura e chiusura della stagione di pesca nei tratti no-kill di Borgo Cerreto e Ferentillo, istituiti sui fiumi Corno e Nera, con sostituzione del testo ‘inizia all’alba del 1° aprile e termina al tramonto del 31 ottobre’ con il testo ‘inizia all’alba dell’ultima domenica di marzo e termina al tramonto dell’ultima domenica di ottobre’; esenzione dal pagamento del permesso di pesca, che sarà rilasciato con specifico codice, ai partecipanti ai corsi di pesca pertinenti con il regolamento in oggetto, solamente durante le ore di svolgimento delle lezioni». Novità per gli amanti del settore.