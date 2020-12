Phishing, denunciato minorenne umbro

Un minorenne della provincia di Perugia è stato denunciato all’autorità giudiziaria dai carabinieri della stazione di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dopo una truffa segnalata dalla titolare di una carta prepagata: è stata utilizzata in modo indebito per acquisti online a danno di un ragazzo. I militari hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per poi risalire al responsabile.

L’Arma: «Fare attenzione»



Il ragazzo è ritenuto responsabile di phishing, vale a dire l’invio di email ‘trappola’ per entrare in possesso dei dati personali – magari viene richiesto di darli per una finta verifica da parte di una banca o di Poste italiane – della vittima. «L’obiettivo – sottolinea l’Arma – del testo è quello di invogliare l’utente a comunicare i propri dati che, però, non giungono al proprio istituto ma a criminali che sfruttano le informazioni per prosciugare i risparmi. Quindi è molto importante prestare le dovute attenzioni».