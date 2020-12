Personale Usl Umbria 2 Piano fabbisogno: 450 assunzioni nel 2021

«Appare evidente dalla sintesi della situazione di contesto venutasi a determinare a seguito della pandemia, che l’analisi degli aspetti qualitativi e quantitativi attinenti il piano dei fabbisogni dell’azienda abbia riguardato una configurazione degli assetti sicuramente nuova ed inevitabilmente volta a potenziare prioritariamente le figure professionali che in questo anno 2020 sono risultate essenziali per fronteggiare la situazione. In particolare anestesisti, pneumologi, internisti, igienisti, biologi, infermieri professionali, operatori sociosanitari e assistenti sanitari. Sono le figure che al momento risultano indispensabili». Lo scrive l’Usl Umbria nel documento di approvazione provvisoria del PTFP, ovvero il piano triennale di fabbisogno personale 2021/2023. Le assunzioni indicate per l’anno in arrivo sono 450.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La predisposizione e gli obiettivi

Si tratta di un prospetto per il triennio in entrata, comprendente la dotazione organica provvisoria ritenuta necessaria per l’attività complessiva dell’azienda sanitaria locale: «Il PTFP – si legge nel documento firmato dal commissario straordinario Massimo De Fino – è funzionale ad assicurare i Lea e tutti gli altri livelli prestazionali cui è tenuta l’azienda, anche con riferimento all’emergenza pandemica da Covid-19; è funzionale al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale e aziendale; è stato elaborato con riferimento all’articolazione dei servizi, allo sviluppo e razionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale». Le assunzioni previste tuttavia «potranno subire variazioni in riduzione in rapporto alla compatibilità economica che andrà di volta in volta verificata al fine del rispetto dei limiti del tetto di spesa».

IL DETTAGLIO DEL PTPF 2021-2023 DELLA USL UMBRIA 2 – DOCUMENTO

I numeri

Sono 450 gli ingressi – più 162 legate all’emergenza Covid – a tempo indeterminato previsti nel 2021. In maggior misura coinvolgono gli infermieri, ben 230 (da ricordare che a gennaio, salvo ulteriori rinvii, si terranno le prove restanti per il ‘concorsone’ gestito dal ‘Santa Maria’); tra le cifre più elevate ci sono quelle riguardanti gli operatori socio-sanitari (62), i dirigenti medici (41), di struttura complessa (10) ed i tecnici di radiologia (12). La spesa prevista supera di poco i 166 milioni di euro.

Il monitoraggio

La Usl sull’effettiva riuscita del PTFP sottolinea che «verrà realizzato in tutte le sue componenti nei tempi previsti dai cronoprogramma degli obiettivi di programmazione aziendale e nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge nazionali e regionali che stabiliscono il tetto di spesa del personale. A tale riguardo viene attivato un monitoraggio costante in sede aziendale che dia conto, tempo per tempo, nell’ambito dell’attuazione del piano assunzionale». Per quel che concerne i posti a tempo determinato c’è un limite di spesa fissato a 4 milioni 813 mila euro.