A lanciare l’allarme è stato il fratello, a cui non rispondeva più al campanello di casa né al telefono. E infatti, venerdì mattina, è avvenuta a tragica scoperta: un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, a Piediluco (Terni). Il decesso sarebbe legato a cause naturali. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni ed i carabinieri del locale comando stazione per gli accertamenti di rito.

