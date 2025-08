Molto movimento ‘azzurro’ negli ultimi giorni a Piediluco. Nel lago ternano è infatti protagonista dal 22 luglio la selezione italiana del canottaggio per il raduno pre mondiale di Shanghai, in Cina, programmato da domenica 21 al 28 settembre. In fondo alcuni scatti del fotografo Fic Luca Pagliaricci.

Allenamenti, prove e test al centro nazionale di preparazione olimpica dopo le medaglie conquistate agli europei di Plovdiv ed alla coppa del mondo vi Varese. Sono 34 gli atleti azzurri che saranno impegnati fino a martedì prossimo a Piediluco.

Si tratta di Giovanni Abagnale (Marina Militare), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Kiri English/Hawke (Fiamme Oro/CUS Torino), Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).