È in corso – e si terrà fino a mercoledì 29 ottobre – sul lago di Piediluco (Terni), il campus di canottaggio organizzato da Cip Umbria e Inail Umbria presso il Circolo canottieri Piediluco. «Si tratta – spiega Marco Peciarolo, presidente del Cip Umbria – di un’iniziativa promossa nell’ambito dell’accordo quadro nazionale Cip-Inail, volta alla promozione e all’avviamento delle persone assistite Inail e allo sport paralimpico. Una grande opportunità per conoscere e avvicinarsi allo sport, in questo caso il canottaggio, in una grande location, un centro federale, dove è possibile approcciarsi a questa interessante disciplina. Siamo molto contenti di questa iniziativa – aggiunge Peciarolo – e di quanto Inail riesce a proporre unitamente al Cip perché, soprattutto a livello regionale, è possibile aumentare la schiera di persone praticanti lo sport paralimpico».