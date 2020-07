Novità da giovedì 16 luglio per la viabilità di Piediluco. Entra in vigore – resterà valido fino al 30 settembre, h24 ed è vincolante per tutti i veicoli ad eccezione dei cicli – il senso unico sull’asse stradale che va da corso Salvati fino a via Noceta; per i prossimi anni il provvedimento interesserà invece il periodo dal 15 aprile al 30 settembre.

Condividi questo articolo su