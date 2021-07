Piediluco, impatto auto-ciclista: 61enne in ospedale

Incidente con il coinvolgimento di un ciclista nella mattinata di sabato in zona Mazzelvetta lungo la statale 79, nella frazione ternana di Piediluco. L’uomo, un 61enne (S.V.), è stato trasportato in ospedale al ‘Santa Maria’ dopo aver impattato contro una Renault condotta da un 75enne: per lui – procedeva in direzione Terni, mentre il veicolo andava verso l’altro lato – c’è la probabile frattura di una gamba. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia Locale per rilievi, ricostruzione della dinamica e gestione del traffico.

