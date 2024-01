Piediluco, Mara Novelli ai Campionati della cucina italiana 2024

Mara Novelli, Lady chef e proprietaria del ristorante L’Amaca di Piediluco, dopo essere risultata prima classificata al concorso per Lady chef, che si è svolto a Foligno il 6 dicembre 2023, rappresenterà l’Umbria nella categoria Lady chef all’8° edizione dei Campionati della cucina italiana 2024, in programma dal 18 al 20 febbraio 2024 all’interno della manifestazione Beer and food attraction a Rimini expo center Italy. Questa è la più importante competizione culinaria nazionale riconosciuta dal circuito Worldchefs. La chef Novelli parteciperà anche alla gara di cucina vegetariana.

