Piediluco, pasquetta nel nulla. «Non l’unico problema» – Video

Parla il commerciante Giovanni Bonanni: «Zona rossa rispettata ma negli altri giorni tanta gente. Senza banca, Postamat e scuole ci sentiamo dimenticati». Poco movimento – c’è tuttavia chi ha deciso di approfittare della bella giornata per una camminata nel sentiero che conduce alla Rocca – nel borgo ternano che, in tempi normali, in questo periodo vede un buon numero di turisti arrivare per godersi in relax l’atmosfera che sa regalare il lago. L’auspicio è che per la stagione estiva ci possa essere un minimo di ripartenza.

