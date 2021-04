In altri tempi, strade, vicoli e passeggiate sarebbero state presi d’assalto. Ora, con il Covid e soprattutto la ‘zona rossa’, fra Pasqua e pasquetta anche a Piediluco non c’era davvero nessuno. Immagini che destano comprensibile amarezza, non solo per la socialità ‘sospesa’, al pari del gusto di farsi una bella passeggiata, ma anche per l’impatto economico di una pandemia che ancora costringe a misure drastiche. La speranza, ovvia, è che sia l’ultima primavera del genere.

«CI SENTIAMO DIMENTICATI»