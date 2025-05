di Francesca Torricelli

Un post dopo l’altro, e la curiosità cresce. L’attore e comico romano Maurizio Battista ha lanciato nelle ultime ore alcune anticipazioni via social, annunciando l’arrivo a Piediluco di un set cinematografico per un film dal titolo, almeno per ora, ‘Succede’.

Con un tono affettuoso e diretto, Battista ha ringraziato pubblicamente l’attore Massimo Wertmüller, che farà parte del cast, definendolo «una parte importante del nostro cinema». E ha promesso che presto verrà svelato un secondo nome, alimentando l’attesa tra i fan e gli appassionati di cinema locale.

Le riprese, stando a quanto trapelato, inizieranno il 9 giugno proprio nel borgo di Piediluco. Non sono stati ancora resi noti i dettagli della trama, né la durata del soggiorno della troupe, ma il clima è già quello di una grande attesa.

C’è chi si chiede se sarà una commedia, vista la presenza di Battista, o se il film avrà sfumature più drammatiche, considerando anche il profilo artistico di Wertmüller. Quel che è certo è che la macchina del cinema si sta mettendo in moto, e Piediluco si prepara ad accogliere attori, tecnici e curiosi.