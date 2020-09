Piegaro, famiglia positiva dopo il viaggio all’estero

Quattro persone positive – dello stesso nucleo familiare – e sette in isolamento: questo il bilancio sul fronte Covid tracciato dall’amministrazione comunale di Piegaro (Perugia) nella serata di sabato.

La situazione

«I quattro positivi – spiega il Comune – sono persone dello stesso nucleo familiare rientrate dall’estero e che sono già state sottoposte ad isolamento. A questa famiglia va la nostra massima vicinanza e collaborazione. Un grande ringraziamento al lavoro scrupoloso e attento del dipartimento digiene e dell’unità Usca del distretto del Trasimeno e della nostra polizia Locale. Questa situazione, assolutamente sotto controllo, deve servire per ricordarci di rispettare le misure di cautela, soprattutto nei luoghi aperti al pubblico: distanza fisica, mascherina e igiene delle mani».

Screening in arrivo

«Nel centro salute di Panicale – prosegue l’amministrazione di Piegaro – sono in corso gli esami per tutti gli insegnanti delle scuole dell’unione dei comuni del Trasimeno in vista della riapertura in sicurezza. A breve verrà dato avvio al progetto di screening delle comunità di Piegaro e Panicale e autorizzato dalla Regione Umbria secondo la nostra richiesta».