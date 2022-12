Pioggia senza sosta, allagamenti in serie e fiumi sotto la lente. La Regione monitora: «No criticità»

Articolo in aggiornamento

Pioggia senza sosta, dalla nottata fra venerdì e sabato e nelle ore a seguire, in Umbria. Come da previsioni che hanno portato anche alla chiusura di tutte le scuole per la giornata di sabato. In mattinata, presso la sede regionale della Protezione civile a Foligno, si è tenuta la riunione del centro coordinamento soccorsi presieduta dal prefetto di Perugia, Armando Gradone. Presenti anche l’assessore regionale Enrico Melasecche, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, forze dell’ordine, vigili del fuoco, i vertici di Arpa Umbria, del 118 regionale, Anas ed Enel.

TERNI, FRAZIONE CASTELLUCCIO ISOLATA DALLA PIENA DEL TESCINO – VIDEO

La situazione Umbria – Sabato mattina ore 11.42

Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione che preveede, comunque, un’attenuazione dei temporali sin dal pomeriggio di sabato e fenomeni residui in nottata. Il livello dei corsi d’acqua del territorio regionale – è stato osservato – è in aumento sia per quanto riguarda il reticolo idrografico minore che i corsi d’acqua principali. «Già da venerdì – spiega la Regione in una nota – era stato attivato il piano di laminazione dinamica della diga di Corbara, con l’avvio di uno svaso preventivo che consenta di avere maggiore possibilità di accumulare le acque provenienti sia dal Tevere che dal Chiascio, a seconda di dove ci sarà maggiore necessità in base all’andamento delle piene. Sono attivi sia i presidi territoriali idraulici regionali per monitorare la situazione dei fiumi, sia alcuni presidi comunali, come pure risultano aperti alcuni Coc. È anche pervenuta una segnalazione da Gualdo Cattaneo di sette case con scantinati allagati per la quale è in corso l’intervento dei vigili del fuoco. Non si registrano al momento ulteriori eventi significativi né risultano particolari criticità in atto».

